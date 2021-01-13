Радники лідерів "Нормандської четвірки" зустрінуться 22 січня [ Редактировать ]
Радники лідерів "нормандської четвірки" ще раз зберуться 22 січня. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України.
Напередодні у Берліні представники України, Німеччини, Франції та Росії обговорювали питання врегулювання ситуації на Донбасі. Зустріч тривала шість годин.
Від України на переговорах був голова офісу Президента Андрій Єрмак. Від Росії - заступник керівника Адміністрації президента Дмитро Козак.
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