Розмір штрафу - від трьох з половиною до п'яти тисяч гривень

Від завтра в Україні почнуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів. Дозволено носити пов'язки власного виготовлення - головне, щоб закривали рот і ніс.

У разі порушення карантинних правил співробітник закладу може зробити клієнтові усне зауваження та викликати поліцейських. А несумлінним підприємцям, яких спіймають на гарячому, загрожує штраф до 5 100 гривень.