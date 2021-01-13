В Україні почнуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок [ Редактировать ]
Від завтра в Україні почнуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів. Дозволено носити пов'язки власного виготовлення - головне, щоб закривали рот і ніс.
У разі порушення карантинних правил співробітник закладу може зробити клієнтові усне зауваження та викликати поліцейських. А несумлінним підприємцям, яких спіймають на гарячому, загрожує штраф до 5 100 гривень.
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