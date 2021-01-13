У поїзді метро Києва вандали розбили вікна [ Редактировать ]
У київському метро невідомі пошкодили вікна у чотирьох потягах. Інцидент стався увечері між станціями "Дарниця" та "Чернігівська", йдеться у повідомленні метрополітену.
Пасажири не постраждали. Поліція розшукує вандалів.
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