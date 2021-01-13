Без місць у моргах: Британію накриває коронавірусом [ Редактировать ]
У Великій Британії, де минулої доби від ускладнень коронавірусу померло понад тисячу людей - медична криза. У лікарнях бракує ліжок, у моргах - місць. Економити почали навіть кисень для пацієнтів. Світлана Чернецька з Лондона розкаже подробиці.
Уже кілька тижнів епідемічна ситуація в Британії лише погіршується. Біля лікарень часто черги швидких із хворими. А самих пацієнтів більше, аніж можна розмістити. Заповнені навіть ті відділення, які перепрофілювали під ковідних хворих. Зараз у госпіталях з коронавірусом удвічі більше людей, аніж було на піку першої хвилі.
Кассандра Джордж, заступник старшої сестри у відділенні інтенсивної терапії в лікарні Кройдонського університету:
Я не знаю, скільки ми ще витримаємо до того, як повністю закінчаться місця, не вистачатиме ліжок, медсестер. Це дуже насторожує.
Дозувати доводиться навіть кисень. Найзагрозливіша ситуація в лікарні Саутенд-он-Сі. Там вимушені зменшити необхідний рівень кисню в крові. Раніше його підтримували на позначці - 92 відсотки, тепер зменшили до вісімдесяти восьми. Та міністр охорони здоров'я запевняє, що ситуація під контролем.
Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:
Проблема не в постачанні кисню, його в країні вдосталь. А в тому, що існують обмеження щодо місць у лікарнях. У деяких випадках нам доводиться перенаправляти пацієнтів до інших медзакладів, подекуди навіть через пів країни.
І науковці попереджають, що наступні кілька тижнів ситуація лише погіршуватиметься. Річ у тім, що мутований штам вірусу значно заразніший. Тож єдина надія в країні - на масову вакцинацію. Першу дозу сироватки проти коронавірусу вже отримали понад два з половиною мільйони людей.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Британія зробила більше щеплень, ніж будь-яка інша країна Європи. Але найгірше, що може зараз статися, це поява помилкового відчуття впевненості та самовдоволення. Адже, якщо оцінити навантаження на систему охорони здоров'я - ми ведемо вкрай напружену боротьбу.
Уряд закликає британців бути відповідальнішими. Адже навіть зараз у розпал третього загальнонаціонального локдауну люди влаштовують домашні вечірки та підпільні рейви. Ігнорують і заклики влади сидіти вдома. Тож поліція погрожує штрафувати всіх без винятку за найменші порушення карантину.
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