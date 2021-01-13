У Великій Британії, де минулої доби від ускладнень коронавірусу померло понад тисячу людей - медична криза. У лікарнях бракує ліжок, у моргах - місць. Економити почали навіть кисень для пацієнтів. Світлана Чернецька з Лондона розкаже подробиці.

Уже кілька тижнів епідемічна ситуація в Британії лише погіршується. Біля лікарень часто черги швидких із хворими. А самих пацієнтів більше, аніж можна розмістити. Заповнені навіть ті відділення, які перепрофілювали під ковідних хворих. Зараз у госпіталях з коронавірусом удвічі більше людей, аніж було на піку першої хвилі.

Кассандра Джордж, заступник старшої сестри у відділенні інтенсивної терапії в лікарні Кройдонського університету:

Я не знаю, скільки ми ще витримаємо до того, як повністю закінчаться місця, не вистачатиме ліжок, медсестер. Це дуже насторожує.

Дозувати доводиться навіть кисень. Найзагрозливіша ситуація в лікарні Саутенд-он-Сі. Там вимушені зменшити необхідний рівень кисню в крові. Раніше його підтримували на позначці - 92 відсотки, тепер зменшили до вісімдесяти восьми. Та міністр охорони здоров'я запевняє, що ситуація під контролем.

Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

Проблема не в постачанні кисню, його в країні вдосталь. А в тому, що існують обмеження щодо місць у лікарнях. У деяких випадках нам доводиться перенаправляти пацієнтів до інших медзакладів, подекуди навіть через пів країни.

І науковці попереджають, що наступні кілька тижнів ситуація лише погіршуватиметься. Річ у тім, що мутований штам вірусу значно заразніший. Тож єдина надія в країні - на масову вакцинацію. Першу дозу сироватки проти коронавірусу вже отримали понад два з половиною мільйони людей.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Британія зробила більше щеплень, ніж будь-яка інша країна Європи. Але найгірше, що може зараз статися, це поява помилкового відчуття впевненості та самовдоволення. Адже, якщо оцінити навантаження на систему охорони здоров'я - ми ведемо вкрай напружену боротьбу.

Уряд закликає британців бути відповідальнішими. Адже навіть зараз у розпал третього загальнонаціонального локдауну люди влаштовують домашні вечірки та підпільні рейви. Ігнорують і заклики влади сидіти вдома. Тож поліція погрожує штрафувати всіх без винятку за найменші порушення карантину.