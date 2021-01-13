Польща заплатить "жертвам вакцинації" з бюджету [ Редактировать ]
У 37 жителів Польщі з'явилася алергічна реакція на вакцину. Станом на 12 січня, в країні імунізували майже 260 тисяч громадян, повідомив очільник тамтешнього МОЗу.
У 32 випадках прояв побічного ефекту був незначним, у чотирьох людей серйозним, а один виявився вкрай тяжким. Міністр заявив, що всі постраждалі від негативної дії препарату можуть звернутися за державною компенсацією.
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