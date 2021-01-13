В среду, 13 января, мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что в столице не будут менять стоимость тарифов на воду и отопление в текущем отопительном сезоне.

Он отметил, что на рост тарифов влияет подорожание электроэнергии и газа, но Киев имеет сейчас обоснованные расчеты, и в этот отопительный сезон стоимость услуг не изменится.

Жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года.

Также, по его словам, снизить суммы в платежках можно воспользовавшись программами по энергосбережению. Термомодернизация домов позволяет уменьшить расходы за коммунальные услуги в 2-3 раза.

И столица продолжает воплощать такие программы. На 2021 год мы выделили из бюджета более 150 млн грн на мероприятия по энергосбережению. Подробнее узнать, как можно присоединиться к городским программам, можно на сайте КГГА.

Ранее мы сообщали, что в Украине установили рекордные тарифы на газ. 55 газопоставляющих компаний обнародовали цену на газ для населения на январь 2021 года.

Также в ноябре "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 35% - до 6,33 грн/куб. м. Кроме того, тариф "годовой" с ноября повышен на 23,1% - с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

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