Япония планирует полностью запретить въезд иностранцев [ Редактировать ]
Власти Японии планируют фактически полностью запретить въезд иностранцев в страну в связи с выявленными в мире мутациями коронавируса.
Правительство хочет приостановить даже действие миграционных послаблений для бизнесменов, сообщает телеканал NHK.
С 28 декабря и до конца января в Японии перестали выдавать новые визы гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. Сейчас страну могут посещать только граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы.
Однако также решено приостановить и действие миграционных послаблений для бизнесменов из 11 стран и регионов, с которыми действуют соответствующие двусторонние соглашения. Речь идет о Китае, Южной Корее, Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Малайзии.
Ранее сообщалось, что США изменят условия въезда в страну. Предполагается, что иностранцам и гражданам США необходимо будет предоставлять отрицательный тест на коронавирус.
Также мы писали о том, что Польша изменила правила въезда для украинцев. Также власти предоставили список категорий граждан, которые освобождаются от карантина.
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