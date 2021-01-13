В Украине запретили продавать непродовольственные товары для того, чтобы минимизировать скопление людей в магазинах. Об этом заявил на сегодняшнем заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, магазины непродовольственных товаров не торгуют товарами первой необходимости. Власти ввели карантинные ограничения с одной целью - уменьшить количество контактов между людьми. Как только человек контактирует мало, то, соответственно, сразу уменьшается риск его инфицирования.

Есть много жалоб и даже шуток относительно того, почему в супермаркетах нельзя купить что-то непродовольственное. Понимаю, но покупка непродовольственных товаров увеличивает мобильность населения. Это означает больше времени в магазине, и соответственно большая возможность пересечься с тем, кто болеет без симптомов, и распространить заболеваемость дальше.

Глава правительства добавил, что ограничения, действующие в нашей стране, гораздо мягче, чем в европейских странах. Он утверждает, что там продают исключительно продукты питания.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов выступил за продление лоудауна в стране после 24 января. Он уверен, что для этого есть основания.

Ранее сообщалось, что Кабмин вводит государственное регулирование цены на газ.