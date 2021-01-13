До конца карантина газ для населения будет стоить 6,99 грн за кубометр Источник: ТАСС

Кабинет министров Украины планирует ввести государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщил в своем Telergram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Правительство планирует установить цену на топливо на период карантина или до конца текущего отопительного сезона на уровне 6,99 грн за кубический метр.

Премьер-министр Денис Шмыгаль так прокомментировал это решение:

На сегодня это самая низкая цена на украинской бирже. Однако некоторые облгазы сегодня продают газ для бытовых потребителей по 10 грн и даже выше. То есть, предлагается уменьшение цены на газ почти на 30%. Даю поручение Минэнерго, Минэкономики, Минюсту и другим органам исполнительной власти безотлагательно подготовить проект постановления КМУ о введении государственного регулирования цен на газ на период карантина.

Ранее глава правительства сообщал, что есть два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы.

Первый подход заключается в том, что формирование тарифов на газ будет происходить по формуле "цена на европейских хабах "минус" транспортировка газа в Украину". Также предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков.

Второй подход предлагает государственная компания "Нафтогаз". Он заключается в усилении конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ.

Как сообщали "Подробности", цена на газ в Европе из-за морозов и снегопада достигла максимума за два года.