Загроза імпічменту: Дональд Трамп опинився на порозі політичної прірви [ Редактировать ]
Імпічмент - дубль два. Нижня палата американського Конгресу почала розглядати питання про усунення Трампа від влади - після того, як віцепрезидент Пенс відмовився це зробити на вимогу конгресменів. Противники навіть пропонують заборонити Трампові обіймати будь-які державні посади в майбутньому.
У чому його звинувачують? І наскільки реально, що чинного президента звільнять ще до інавгурації Байдена?
Конгрес, як виявилося, зовсім не даремно огородили міцними металевими ґратами і оточили підрозділами Нацгвардії. Усі ці екстремальні заходи безпеки знадобились би не лише 20 січня - в день інавгурації, а вже сьогодні, коли Палата представників вирішила зібратися, щоб розглянути питання про імпічмент Дональда Трампа. Так, удруге, після аналогічного рішення за телефонний дзвінок Зеленському.
Формальне звинувачення - "підбурювання до заколоту". Тобто - покарати главу держави хочуть за слова, які Трамп сказав у промові перед прихильниками в день штурму і які (на думку конгресменів) до всіх цих подій і призвели. Але одним лише імпічментом демократи обмежитися не готові.
Конгресвумен Елеанор Холмс внесла ще і проєкт резолюції про заборону Трампу отримувати будь-які державні посади в майбутньому. І посилається на чотирнадцяту поправку до Конституції, де і справді є слова про таке покарання для "посадових осіб, які склали присягу і після цього брали участь у заколоті".
Це правило ще після Громадянської війни прописали для люстрації політиків Конфедерації. І юристи заявляють: можуть спробувати застосувати його і до Трампа, не давши йому в такий спосіб знову балотуватися в президенти у 2024 році.
І якщо перша спроба імпічменту розділила Конгрес за партійною ознакою: демократи голосували "за", республіканці (як би вони не ставилися до Трампа) - проти, дотримуючись партійної дисципліни, то тепер ситуація кардинально інша. Законодавці вже слів не добирають.
Ілхан Омар, конгресвумен від штату Міннесота:
Чотири роки нас просили заплющувати очі на всі злочини, корупцію та брутальну неповагу до закону від президента-тирана, який сидить у Білому домі. Але нація не може більше це ігнорувати. Цей президент не лише закликав до заколоту, а й "словом та ділом" його очолював.
Політики рятуються й тікають із корабля, який поволі йде на дно.
Партійна еліта, для якої він завжди був чужим, зрікається Трампа. За попередніми даними, три десятки конгресменів-республіканців у нижній палаті можуть підтримати його імпічмент. Як пише преса, за усунення президента з посади несподівано висловився навіть лідер партії в Сенаті Мітч Макконел, після чого політики, які досі залишаються вірними президенту, відкрито заговорили про "зраду всередині власної ж партії". Певну лояльність зберіг хіба що віцепрезидент Пенс. Конгресмени вимагали від нього не чекати імпічменту, скликати уряд і усунути Трампа від влади, але він - відмовився.
І тепер питання: що далі? Те, що нижня палата проголосує, - сумнівів немає. У демократів голосів вистачить, та ще й "перебіжчики" додадуть. Тож буде другий імпічмент. Далі питання передадуть до Сенату, а там за розкладом 19 січня перше засідання, за день до інавгурації. Звільняти главу держави за день до приходу на посаду нового очільника - крок символічний, але чи підуть на нього... Дехто вже каже: треба і сенат терміново скликати, щоб Трамп жодної зайвої хвилини не лишався при владі.
Сам він йти раніше ніж 20 січня не збирається. Сказав оточенню - "для нього це означало б поразку".
Дональд Трамп, Пезидент США:
Я не хочу насильства! А щодо імпічменту - це продовження найбільшого "полювання на відьом" в історії політики. Це безглуздя! Абсолютна нісенітниця.
Але й на інавгуацію для Байдена теж не піде - 19 числа планує забрати речі з Білого дому та разом з дружиною переїхати у свій маєток у Мар-а-Лаго, у Флориді. А якщо на прощання й захоче щось заявити - показати це буде ніде.
Соцмережі оголосили політикові війну: Facebook заблокував його акаунт, Twitter - взагалі вилучив сторінку, яка мала 88 мільйонів підписників. Сьогодні додався і Youtube: обліковий запис Трампа заблоковано на 7 днів, ані нове відео більше не розмістити, ані в прямий ефір вийти.
І президентство, яке починалось так яскраво, закінчується сумно. Другим імпічментом і повним баном у віртуальному просторі.
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