Ковідна статистика знову погіршується. В Україні збільшується кількість смертей від коронавірусу.

За минулу добу - 195 летальних випадків. Ушпиталили понад дві з половиною тисячі пацієнтів. Захворіли майже шість з половиною тисяч українців.

Найбільша кількість інфікованих у Києві, Запорізькій, Харківській, Одеській та Полтавській областях. При цьому по всій країні одужало людей удвічі більше, ніж захворіло.