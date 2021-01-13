В Україні зросла кількість смертей від коронавірусу [ Редактировать ]
Ковідна статистика знову погіршується. В Україні збільшується кількість смертей від коронавірусу.
За минулу добу - 195 летальних випадків. Ушпиталили понад дві з половиною тисячі пацієнтів. Захворіли майже шість з половиною тисяч українців.
Найбільша кількість інфікованих у Києві, Запорізькій, Харківській, Одеській та Полтавській областях. При цьому по всій країні одужало людей удвічі більше, ніж захворіло.
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