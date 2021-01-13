"Міцний горішок" проти карантину: Брюса Вілліса вигнали з аптеки у Лос-Анджелесі [ Редактировать ]
"Міцний горішок" проти карантину. Брюса Вілліса вигнали з аптеки в Лос-Анджелесі, бо він не хотів одягати маску.
За словами свідків, зірковий покупець не слухав ані провізорів, ані відвідувачів, які були обурені його поведінкою. І навіть відмовився натягнути на носа бандану, яку мав на шиї.
Після сварки "Міцний горішок" таки здався - і вийшов із аптеки. А пізніше взагалі капітулював. Упертий Брюс Вілліс визнав, що помилявся, та публічно закликав усіх носити маски.
по теме
Чеські ресторатори та митці вимагають пом'якшити протиепідемічні обмеження, а також відправити уряд у відставку
У Коростені на Житомирщині на державному заводі залізобетонних шпал несподівано змінили керівництво. Працівники виступили проти. Вони побоюються, що причина раптових кадрових ротацій - у бажанні ліквідувати підприємство. Чи так це?
Міський голова Віталій Кличко заявив, що планує відновити навчання для учнів молодших класів на час локдауну
Раніше поліцейські могли закривати очі на незначні порушення, але тепер усним повідомленням не обмежуватимуться
Що непокоїть німецький уряд? І які європейські країни також взяли курс на тривалий карантин?