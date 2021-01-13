"Міцний горішок" проти карантину. Брюса Вілліса вигнали з аптеки в Лос-Анджелесі, бо він не хотів одягати маску.

За словами свідків, зірковий покупець не слухав ані провізорів, ані відвідувачів, які були обурені його поведінкою. І навіть відмовився натягнути на носа бандану, яку мав на шиї.

Після сварки "Міцний горішок" таки здався - і вийшов із аптеки. А пізніше взагалі капітулював. Упертий Брюс Вілліс визнав, що помилявся, та публічно закликав усіх носити маски.