Скандал у Коростені на Житомирщині. Там на державному заводі залізобетонних шпал несподівано змінили керівництво. Працівники виступили проти. Вони побоюються, що причина раптових кадрових ротацій - у бажанні ліквідувати підприємство. Чи так це?

Житомирщина. Місто Коростень. І державне підприємство, стратегічного значення - завод залізобетонних шпал. За цим парканом якраз бачимо його продукцію. Зрештою, як і на багатьох українських коліях. Підприємству - 60 років, і зараз тут працюють майже півтисячі людей. Та всі вони зараз у складній ситуації.

В'ячеслав, електромонтер:

Схвильовані, в нас у всіх сім'ї. Завод перестане працювати - у нас будуть проблеми.

Тож в чому причина хвилювань? Завод є одним зі структурних підрозділів Укрзалізниці, якій належать 100% акцій підприємства. Правління "Укрзалізниці" вирішило змінити керівника підприємства Василя Куницького, який пропрацював тут понад 24 роки. Вчора його зняли з посади без попередження:

Василь Куницький, в.о. голови правління Прат "Коростенський завод залізобетонних шпал":

Я дізнався вчора, коли приїхали з "Укрзалізниці" представляти нового керівника. Ніхто нас про це не попереджав. Я пробував вчора зв'язатися з залізницею, але мене ніхто не прийняв і ніхто зі мною говорити не хоче. Всі ті документи, які на сьогоднішній день є, - позазаконні, неправильні.

Навіщо раптово звільняти керівника, не розуміють і самі працівники, адже завод - успішно і прибутково працює. Лише за минулий рік він приніс у бюджет 36 мільйонів гривень! Зарплату люди отримують вчасно.

Павло, водій:

В даний час ми не зрозуміли, чого таке відношення і чого його убирають. У колективі напружена атмосфера, напружена дуже і всі переживають, що без роботи. От я, проробивши 42 роки, тут у мене династія - мої діти тут. Зараз як воно буде?

Що відбувається зараз і що буде далі? Аби це з'ясувати, ми разом з працівниками та журналістами намагаємось пройти на територію заводу - поговорити з новим керівництвом. Нас зустрічає охорона "Укрзалізниці", - всередину не пускають. Мовляв, не мають дозволу від нового начальства. Ми чекали мінімум годину. І марно.

Скажіть, вже годину ми чекаємо, яка все-таки відповідь, коли нас пустять? - Мы тут не решаем. Начальство, наверное, не дает разрешения.

Тим часом зняттям з посади керівника заводу обурені й інші підприємці Коростеня, і сам голова територіальної громади - всі вони зібралися за спільним столом. Дії "Укрзалізниці" називають необгрунтованими. І висловлюють припущення, чому на заводі так несподівано змінили керівника.

Володимир Москаленко, голова міської Коростенської територіальної громади:

На мою думку, це зроблено по тій причині, що треба змінити керівника з тим, щоб можна було проводити різні маніпуляції по заводу. Наприклад, треба закрити завод, завод вирізати на металолом, призупинити дію заводу.

Чи справедливі такі припущення, мали б пояснити представники "Укрзалізниці", та оскільки на заводі з нами спілкуватися не захотіли - ми надіслали інформаційний запит. Поки коментарів немає.

А тим часом на підтримку усунутого керівника заводу залізобетонних шпал Василя Куницького виступили і народні депутати.

Юрій Павленко, народний депутат України:

За нашою інформацією, в планах "Укрзалізниці" є не розвиток цього підприємства, навіть не підтримка його сьогоднішньої прибуткової діяльності, а є бажання його ліквідувати. І саме тому трудовий колектив і народні депутати сьогодні стали на захист даного підприємства.

Своєю чергою колишнє керівництво заводу відступати не збирається - будуть подавати позов до суду:

Ми будемо діяти у правовому полі. По-перше - реєстрацію саму ми хочемо оскаржити.

Крім позову до суду, збираються підписати і колективне звернення до керівництва Укрзалізниці, уряду, президента та парламенту з проханням розібратися з ситуацією навколо заводу.