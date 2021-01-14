Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения из 10 человек прибыла в китайский город Ухань. На протяжении двух недель они будут изучать происхождение коронавируса.

Эксперты не ожидают каких-либо ограничений со стороны китайских властей, однако ожидают жестких ответов.

До того, как эксперты начнут свою работу, они должны будут пробыть на двухнедельном карантине. После группа ВОЗ будет опрашивать людей из исследовательских институтов, больниц и рынка морепродуктов в Ухане, откуда, как предполагается, произошел коронавирус.

"Мы ищем здесь ответы, которые могут спасти нас в будущем. ВОЗ готова пойти куда угодно, чтобы узнать, как появился вирус", - отметили в ВОЗ.

Ранее сообщалось, что крупный китайский город оказался "в плену" у коронавируса.