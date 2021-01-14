Нижня палата Конгресу США оголосила імпічмент чинному президенту Дональду Трампу. Главі Білого дому закидають підбурювання до штурму Капітолія.

Сам Трамп новину про імпічмент не коментує. Натомість закликав американців утриматися від насильства.

Тепер питання імпічменту має обговорити Верхня палата Конгресу - Сенат. Там заявили, що розгляд почнеться не раніше 19 січня. А 20, нагадаємо, відбудеться інавгурація нового президента США Джо Байдена.

Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників Конгресу США: