Кінець президентської кар’єри: Дональду Трампу оголосили імпічмент [ Редактировать ]
Нижня палата Конгресу США оголосила імпічмент чинному президенту Дональду Трампу. Главі Білого дому закидають підбурювання до штурму Капітолія.
Сам Трамп новину про імпічмент не коментує. Натомість закликав американців утриматися від насильства.
Тепер питання імпічменту має обговорити Верхня палата Конгресу - Сенат. Там заявили, що розгляд почнеться не раніше 19 січня. А 20, нагадаємо, відбудеться інавгурація нового президента США Джо Байдена.
Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників Конгресу США:
Цим двопартійним голосуванням Палата представників продемонструвала, що ніхто не перебуває над законом, навіть президент Сполучених Штатів. Дональд Трамп - небезпека для нашої країни. Та ми вкотре виконали свою присягу боронити Конституцію Сполучених Штатів.
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