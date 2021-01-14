В Карпатах сегодня, 14 января, ухудшилась погода. Из-за сильной метели туристов просят воздержаться от походов в горы.

Отмечается, что по состоянию на 8 утра на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров. При этом началась метель, падает снег. Температура воздуха -13 градусов, ветер южный, юго-западный 7-8 метров в секунду.

"Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает об осложнении погодных условий на г. Поп Иван Черногорский и советует туристам воздержаться от выхода в высокогорье", - сообщили в МВД.

Также мы писали о том, что в Карпатах наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили, что там наблюдается снег, а температура воздуха днем в горах опустилась до -15 градусов мороза.

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