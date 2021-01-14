Цены на газ: в МВФ обеспокоены снижением [ Редактировать ]
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен планами украинского правительства в ручном режиме снизить цены на газ для населения.
Кабинет министров пытается донести до фонда необходимость такого шага.
По его словам, в меморандуме с МВФ прописаны обязательства Украины по рыночному формированию тарифов на рынке природного газа.
О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства.
Он подчеркнул, что на сегодня главный вопрос заключается в том, будет ли снижение тарифов постоянным или временным решением.
Этим занимается активно и.о. министра энергетики (Юрий Витренко, - ред.). Вчера у него, кстати, был звонок с МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации.
Министр также отметил, что Кабинет министров пытается объяснить МВФ, что высокие тарифы на газ могут иметь негативные последствия для экономики Украины в целом и правительство обязано принимать решение в "пожарном порядке".
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