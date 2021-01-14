COVID-19 в Україні: ушпиталили 2200 пацієнтів [ Редактировать ]
Майже 8 тисяч нових заражень COVID-19 в Україні за минулу добу. 162 людини - померли. Ушпиталили понад дві тисячі 200 пацієнтів. Найгірші показники захворюваности у Києві, на Запоріжжі, Львівщині та Миколаївщині.
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