Старий Новий рік гучно і колоритно відсвяткували на Буковині

Старий Новий рік гучно і колоритно відсвяткували на Буковині. Раз на рік місцеві чоловіки виряджаються в чудернацьких персонажів. Ходять від хати до хати, колядують та вражають колоритними Образами. Усе бачив Іван Сірецький.

Маланка на Буковині - традиція давня та певною мірою магічна. Адже от зараз ви бачите кореспондента "Інтера", а вже за мить до вас звертається старий пасічник: "Ласкаво просимо на Маланку у Вашківцях!

Розпочинається усе ввечері 13 січня. Тоді учасники свята Маланки, або, як її тут називають, переберії, перевтілюються у різних персонажів. Серед традиційних - дід з бабою, пан та пані, циган із ведмедем. Крім того, щороку у Вашківцях дивують новими героями та рухомими конструкціями.

- А медку, медку? - Чуть-чуть.

Цілу ніч маланкарі ходять від хати до хати. Щедрують і бажають господарям щасливого нового року. Також ряджені розігрують жартівливі сценки.

Маланкарі збиткуються… "За ваше здоров'я!"

Маланкують до світанку або скільки вистачить сил.

Поспавши кілька годин, хапаю маску і з самого ранку знову вилітаю з дому. Попереду - ще цілий день святкувань.

Локдаун завадив звичному масштабному фестивалю Маланки. Попри це учасники переберії дивували своєю фантазією. Темпераментні кавказці частували вином, а опришки дивували вражали всіх фігурою величезного скрипаля. Традицію маланкування передають із покоління в покоління по чоловічій лінії.

Павло Подольчук, учасник Маланки у Вашківцях:

Споконвіку діди-прадіди переодягалися, ми підтримуємо ці традиції, ми не хочемо їх втрачати. Ми переодягалися і будемо переодягатися.

Пан Віктор нині в образі діда. Чоловік маланкує вже понад пів століття. Каже, цей звичай пережив заборони радянської влади.

Віктор Лютик, учасник Маланки у Вашківцях:

Це традиції нашої славної України, Буковини. Це найбільші буковинські традиції.

Завершується переберія увечері 14 січня. А вже наступного дня у Вашківцях міркуватимуть, як дивувати гостей свята через рік.