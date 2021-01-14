Поки в країні зимно і усе під замком - українці шукають шляхи безпечно відпочити за кордоном

Поки в країні зимно і усе під замком - українці шукають шляхи безпечно відпочити за кордоном. Єгипет - один з напрямків, куди можна літати без перешкод. Ми побували на одному з курортів, де наших співвітчизників найбільше. Звідти - матеріал Анастасії Старовойт.

Тут можна не носити маску, а просто дотримуватися санітарних норм, адже усі гості готелю - із негативним тестом на коронавірус. Єгипетські курорти стали справжнім порятунком для тих, хто не бажає зустрічати зимові свята у карантинній Україні.

Марса-Алам - найпівденніший курорт Єгипту. Менш відомий за відпочинок у Хургаді чи Шарм Ель Шейху, однак українці дедалі частіше обирають саме цей регіон.

Неля Куковальська, відпочивальниця:

Тут відпочивають наші українці, тут по всюди звучить українська мова, навіть ті хто нас обслуговує намагаються розмовляти теж українською мовою, вони її вивчають інтенсивно, це ми відчуваємо.

До Марса-Алама українці літають ще з 2016, відколи сюди пустили перший чартерний рейс. Тут утворилася своєрідна діаспора, яку більше не плутають з російськими туристами.

Мохамед Ареф, готельний менеджер:

Насправді різниця велика. Ми помітили її лише тоді, коли українці почали приїздити до нашого готелю. До цього в нас було багато росіян. Українці, як на мене, спокійніші, в них інша культура й поведінка.

Найбільша принада Марса-Алама - підводний світ. Дайвери з усієї Європи пірнають тут, щоб побачити величезних черепах та скатів, морських корів та червонокнижних смугастих дельфінів.

Ігор Захаренко, директор туристичної фірми "Феєрія мандрів":

Не дарма ж європейці італійці французи німці швейцарці вибирають саме марсалам. Мені подобається оцей дух атмосфера, ми правда зробили тут українську атмосферу, а поперше неймовірна недоторкана природа, це морська корова, дякувати цій корові я зробив чартерний рейс.

Поки в Україні через локдаун усі розваги "під замком" - вітчизняні зірки виступають перед українською публікою за кордоном.

Ніна Матвієнко, співачка, народна артистка України:

Зараз така ситуація, що ми переживаємо за увесь світ, розумієте, це несподівані речі для кожного сьогодні, чужих немає. А така ситуація об'єднує світ.

Арсен Мірзоян, співак:

Ми всі за ці два дні вже зблизилися, граємо у волейбол, зустрічаємося з людьми, просто спілкуємося, а зараз це буде трошки з піснями.

Безпечні розваги на віддаленому курорті доступні українцям до травня. Щотижня з Києва до Марса-Алама курсує чартерний літак.