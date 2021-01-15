Сніжить не лише в Україні. Уся північна півкуля вкрилася білою ковдрою. Де найбільше хурделить і кого така справжня зима тішить - дивіться в сюжеті.

Ці лиховісні кадри з Канади. Зими в провінції Саскачеван завжди були суворими, і нинішня не виняток. У регіоні пориви морозного вітру сягають дев'яноста кілометрів за годину. На лініях електромережі численні обриви, на дорогах аварії. Головні автомагістралі закрили, водіїв просять зменшити швидкість. Негода триматиметься ще тиждень.

А це вже Європа. Перший серйозний снігопад за сезон у Гельсінкі. Сніговий покрив уже більше ніж метр. Цілодобово місто патрулюють 250 снігоочисних машин. Щороку столиця Фінляндії витрачає на боротьбу із зимовою негодою 25 мільйонів євро, що дозволяє не припиняти роботу шкіл і громадських закладів.

Міка Мерівірта, бригадир:

Наші працівники дуже мотивовані, вони пишаються тим, що чистять дороги від снігу. Це не те, щоб змагання, але всі дуже тішаться, коли робота зроблена.

Досі не оговталися після історичного снігопаду мадридці. Збитки оцінюють у майже мільярд чотириста євро. І це ще всього не порахували. Хуртовина паралізувала міську інфраструктуру: на вулицях завали не лише снігу, а й сміття. Уже кілька днів, як заметілі вщухли, а в місті розчистили тільки 15 відсотків доріг. Вітер повалив 150 тисяч дерев. Навчальні заклади не працюватимуть до понеділка.

Абель Ізк'єрдо, власник продуктової крамниці:

Були труднощі з постачанням продуктів, але ми працювали щодня лише завдяки тому, що живемо поруч із магазином.

Зима - саме час для собачих перегонів. Понад пів сотні погоничів зі своїми підопічними в ці хвилини мчать крізь сніговій у Французьких Альпах. Там тривають щорічні перегони собачих запрягів "велика Одіссея". Загальна протяжність маршруту - 400 кілометрів. Фінішуватимуть 20 січня. Відвідувачів на змагання цього року не пустили через пандемію.

Кому сніг у радість, то це мешканцям зоопарків. Качаються в снігу білі ведмеді Талліннського звіринцю. А ще шукають ласощі, заховані у невикористаних на свята ялинках. І навіть верблюд скуштував снігу. Розваги тривають без глядачів - зоопарк тимчасово закрили на період жорстких карантинних обмежень.