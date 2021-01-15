Поліція взялася перевіряти виконання карантинних вимог. Влаштовують рейди в ресторани і в магазини. Власників попереджають про штрафи: причому покарати можуть і за їхні власні порушення, і за легковажність клієнта. А от тих, хто любить носити маски під носом - штрафують на місці.

Перша перевірка і відразу штраф. Патрульні складають протокол на працівника кав'ярні на ринку. Маска на підборідді коштувала йому 170 гривень. Сплатив карткою, через термінал у поліцейських.

Дотримуйтесь наступного разу норм поведення в громадських місцях. Масочка, перчаточки.

Олександр, бариста:

За отсутствие маски. Хотя она была как бы. Иногда перегибается палка. Потому что большие штрафы, или проверки - очень сильно начинают к мелочам приставать.

Відсьогодні почнуть штрафувати й власників закладів, які не стежать, чи дотримуються їхні клієнти карантинних правил.

Діана Шутько, речниця Оболонського управління поліції:

Правоохоронці працюють у посиленому режимі. Заступають на перевірку громадських місць, закладів харчування, магазинів, ринків. Вони проводять перевірку, щодо дотримання вимогу закону.

Штрафуватимуть власників і за неналежне інформування про небезпеку COVID-19, якщо не попередили про необхідність носити в приміщенні чи транспорті маску. Каратимуть і за те, що були недостатньо переконливими - тож клієнти на заклики не відреагували. Коштуватимуть такі порушення до 5100 гривень. Складати протокол на місці будуть не поліцейські. Вони мають викликати держпродспоживслужбу. І вже її представник оформить акт на заклад чи організацію. А от маскофобів - штрафують на місці.

Діана Шудько, речниця Оболонського управління поліції:

Якщо людина, яка порушила носіння маски не поводиться агресивно, йому робиться зауваження і попереджається про подальше складання штрафу. Якщо людина поводиться агресивно і принципово не хоче надягати маску в громадському місці - йому виписується штраф на суму від 170 гривень.

Римма, працівниця кав'ярні:

Ми вже звикли за довгий період. В масках можна не фарбувати нижню частину лиця. Нормально. В перчатках пінчер трохи вискальзує. Але ми вже звикли.

Інколи ми сваримся."Навіщо мені одягати маску, я не вірю в це все", чи "я не буду стояти в масці, бо зараз буду пити". Але, коли ми кажемо, що не будемо обслуговувати - вони її одягають відразу.

Відтепер у крамниці, або ж у трамваї - клієнту мають право відмовити в обслуговуванні. Якщо не хоче надягати, або не має при собі засобу індивідуального захисту.

Дозвольте пройти, перевірити дотримання порядку та норм під час карантину.

Де порушень не виявили так це заклади громадського харчування. Клієнтів всередині не обслуговують, працюють лише на виніс.

Коли доставщики приходять, їх так само треба перевіряти, тому що вони далі працюють з ким? З населенням.

Доставка це неповноцінна робота закладу. Якщо вони дієві і дадуть результат, то чому б і ні.

Такі рейди правоохоронці обіцяють проводити щоденно. Тож, закликають підприємців із розумінням ставитися до неочікуваних "антиковідних" візитів та "ревізій".