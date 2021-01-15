Безслідно зник один з охоронців лондонського Тауеру королівська ворона на прізвисько Мерліна. Її вже кілька днів не бачили у зграї круків, які постійно живуть на території фортеці.

За британськими повір'ями, це - недобрий знак. Якщо птахів буде менше, ніж шість на монархію чекає велика біда.

Проте працівники Тауеру запевняють: крім клопоту з пандемією та "брекзитом" - британцям нічого боятися: на вакантне місце виведуть ворона із запасу.