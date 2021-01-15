Монархія у небезпеці: у Лондоні зникла королівська ворона [ Редактировать ]
Безслідно зник один з охоронців лондонського Тауеру королівська ворона на прізвисько Мерліна. Її вже кілька днів не бачили у зграї круків, які постійно живуть на території фортеці.
За британськими повір'ями, це - недобрий знак. Якщо птахів буде менше, ніж шість на монархію чекає велика біда.
Проте працівники Тауеру запевняють: крім клопоту з пандемією та "брекзитом" - британцям нічого боятися: на вакантне місце виведуть ворона із запасу.
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