В Україну після снігопадів прийшли сильні морози. В багатьох областях шляховики не встигають розчищати дороги, особливо у західних областях. Випало вже 35 сантиметрів снігу, і продовжує сипати. Шляховики відзвітували: на дорогах працює більш як 1400 спецавтомобілів.

Рятувальники ж попереджають: у горах можуть сходити лавини, тож закликають туристів утриматися від походів.

Вже другу добу на Прикарпатті рясні снігопади. Так в Івано-Франківську дороги почистили, а от у селах, - ситуація складніша. Громадський транспорт через ожеледицю туди просто не їхав.

Михайло Смушак, директор департаменту комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міськради:

Вчора фактично до дев'ятої години були затримки, тому що несвоєчасно техніка виїхала. Ми зверталися до цих організацій з проханням, щоб вони покращили реагування, бо дуже багато людей не змогли добратися чи то на роботу, чи то на інших потребах.

Та найбільше засипало перевали, лише на ранок дороги державного значення розчистили.

Михайло Новосільський, заступник начальника Служби автомобільних доріг Івано-Франківської області:

Все було спричинене тим, що пішов активний циклон. Найбільш складні такі ситуації - це в Долинському районі, Вишківський перевал і в Коломийському районі.

У високогір'ях кучугури подекуди сягали більше метра. Існує реальна загроза сходження лавин.

Піп Іван зараз. Станом на обід покращилася трішки видимість - вона складає до 50 метрів. Вітер східного спрямування 3-4 метри на секунду на схилах сформував потужні снігові дошки.

Христина Перцович, начальник сектору зв'язків із ЗМІ управління ДСНС України в Івано-Франківській області:

Рятувальники радять туристам утриматися від походів у гори. Саме туристи, які виходять у гори, і провокують сходження цих лавин.

Поліцейські просять водіїв без нагальної потреби не виїжджати з дому. Так вчора, вночі в селищі Верховина сталася смертельна аварія. Машину, в якій перебувала ціла родина - подружжя і двоє дітей, - занесло на слизькій дорозі і cкинуло у кювет.

Зараз на Прикарпатті вже не сніжить. Та комунальники готуються до іншої проблеми - ожеледиці. Уже цієї ночі очікуються зниження температури подекуди до мінус п'ятнадцяти. А в неділю знову почнуться снігопади.

Складна ситуація і на дорогах Рівненщини. Техніка ледве справляється. Шляховики кажуть: лише за добу витратили 2,5 тисячі тонн протиожеледних матеріалів. До снігопаду додалися ще й морози.

Дмитро Леонтіюк, речник Служби автомобільних доріг у Рівненській області:

На Рівненщині ситуація з погодою, напевне, одна з найскладніших в Україні. Наші підрядники, зробивши висновки з першого дня боротьби з циклоном - перегрупувались, додали техніки, переформатували свою роботу.

На Львівщині за добу сталося понад 50 аварій. І хоча снігоприбиральна техніка працює без упину, - все розчистити не вдається.

Ольга, жителька Львова:

Засніжені дороги, також важко проїхати, по різному буває - по тротуарах, а так - головні дороги. Напевно машини більше розчищають.

Володимир, водій таксі:

На бруківці нереально машину швидко зупинити, бо пішохід вже на пішохідному, а ви виїжджаєте з повороту - це нереально зупинити машину.

Посилення морозів прогнозують синоптики, подекуди до мінус 20. І триватимуть вони щонайменше до середи.