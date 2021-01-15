Какой знак зодиака самый воспитанный [ Редактировать ]
Манеры и чувство такта - одни из самых важных качеств современного человека. Как известно, воспитанность окружающих мы можем наблюдать не только в их словах, но и в действиях. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый воспитанный.
Итак, на первом месте оказалась Дева. Это самый сдержанный и дипломатичный знак. Этикет и нормы общения для них не пустой звук.
Как и во всей остальной жизни, в отношениях с людьми они любят гармонию и порядок, поэтому со своей стороны делают все, чтобы общение с каждым проходило максимально комфортно.
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