Какой знак зодиака самый привередливый [ Редактировать ]
Далеко не всем людям можно угодить. Есть и такие, которые весьма предвзято относятся даже к мельчайшим деталям. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый привередливый.
Итак, на первом месте оказался Водолей. Представители этого знака зодиака привередливы в том плане, что им постоянно нужно что-то новое.
Они не хотят есть суп два раза подряд, носить одну и ту же куртку два сезона, больше года задерживаться на какой-либо должности и всю жизнь провести с одним партнером.
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