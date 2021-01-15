Выпускники украинских вузов больше не будут получать "красные" дипломы с отличием, но отличие успешное завершение обучения будет указываться в приложении к диплому с 2021 года.

"Дипломы с отличием отменены согласно закону О высшем образовании в связи с приближением украинского диплома к европейскому образцу, однако отличие за успешное завершение обучения в высшем учебном заведении будет указываться в приложении к диплому", - отмечает Минобразования.

Также министерство указывает, что отличие за успешное завершение обучения в вузе будет присваиваться студентам согласно решению Ученого совета высшего учебного заведения.

В сообщении напоминается, что согласно статье 7 закона "О высшем образовании", устанавливаются следующие виды документов о высшем образовании (научные степени) по соответствующим ступеням: диплом младшего бакалавра; диплом бакалавра; диплом магистра; диплом доктора философии/доктора искусства; диплом доктора наук.

Следовательно, в законе не предусмотрены дипломы с отличием.

Согласно приказу Минобразования №1571 от 29 декабря 2020 года, были утверждены новые формы соответствующих дипломов, а также формы приложения к диплому европейского образца и образец академической справки. Новые формы документов будут применяться с 1 января текущего года.

Кроме того, согласно данному приказу, в дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" будет указываться образовательно-квалификационный уровень, а в дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра, которые будут получать выпускники без гражданства, будет дополнительно указываться год поступления и полное название учебного заведения, в которое студент поступил в начале обучения в Украине.

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