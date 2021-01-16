Є успішні та багаті країни, які зовсім не поспішають розпочинати масову вакцинацію проти коронавірусу. Австралія, Нова Зеландія, Японія та Південна Корея вирішили зачекати зі щепленнями щонайменше до кінця лютого.

Ці держави спостерігають за досвідом вакцинації у Європі та США. Хочуть переконатися, що сироватки дійсно ефективні та безпечні, як обіцяють виробники.

Австралія - один із найуспішніших прикладів боротьби з коронавірусом. З початку пандемії від COVID-19 тут померли менше тисячі людей. Це при населенні 25 мільйонів. Від початку осені фіксують лише поодинокі випадки хвороби. Їх тут же відслідковують та переривають ланцюг інфікування. А сусідня Нова Зеландія вже два місяці не мала жодного випадку передачі коронавірусу. І обидві країни зовсім не поспішають з вакцинацією.

Джасінда Ардерн, прем'єр-міністр Нової Зеландії:

Ми очікуємо, що працівники на передовій отримають вакцину у другій чверті цього року. Не забуваючи про те, що ми все ще чекаємо достатньо даних для демонстрації ефективності вакцинації щодо зменшення поширення коронавірусу між людьми.

Ні, уряди цих країн не забули закупити достатньо доз сироватки. І теоретично щеплення вже могли йти повним ходом, тим паче що в Австралії Оксфордську вакцину виготовлятимуть на місцевому заводі. Влада спеціально гальмує процес, щоби переконатися на досвіді Європи та США, що вакцина безпечна та ефективна. І не має серйозних побічних ефектів. Паралельно, результати клінічних досліджень перевіряють двічі та тричі. Щоби не підставляти непотрібному ризику своїх громадян. Такого ж підходу дотримуються в Південній Кореї та Японії.

Йосіхіде Суга, прем'єр-міністр Японії:

Ми двічі провели домашні клінічні випробування вакцини "Пфайзер" і її документи вже подані на схвалення. До кінця лютого ми плануємо зібрати усі ключові дані. І збираємося дуже серйозно їх перевірити.

Японію, Австралію, Нову Зеландію та Південну Корею об'єднує не лише затримка масової вакцинації. Але й ефективні системи охорони здоров'я. Ці країни можуть собі дозволити відкласти щеплення на потім. Бо успішно справляються з COVID-19. Тим часом їхні громадяни завдяки решті світу матимуть більше довіри до щеплень.

На відміну від Австралії чи Японії, Велика Британія, приміром, не могла собі дозволити відстрочку вакцинації. COVID-19 спричиняє надто велике навантаження на лікарні, а у моргах вже не вистачає місць для померлих. Тому тут першими у Європі розгорнули наймасовішу програму щеплень і вже вакцинували близько 2 мільйонів найуразливіших груп людей.