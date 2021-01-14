Сертификат о вакцинации от коронавируса: где и как можно будет получить документ [ Редактировать ]
В четверг, 14 января, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что Министерстве здравоохранения предполагают, что международное свидетельство о вакцинации против коронавируса будет выдавать каждый семейный врач.
На данный момент изучается и разрабатывается соответствующий механизм.
Сейчас в Украине международное свидетельство о вакцинации выдается чаще о прививке против желтой лихорадки. Причем по всей стране сделать его можно только в 5-6 кабинетах.
Вакцинация против COVID-19 будет проводиться минимум в 4250 пунктах прививок. Планируем сделать так, чтобы выдать международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 мог каждый семейный врач, поэтому изучаем механизмы.
Он также рассказал, когда будет актуален паспорт вакцинации.
Только тогда, когда вы, например, захотите путешествовать в Великобританию, а она, скажем, поставит условие при пересечении государственной границы иметь при себе международное свидетельство о вакцинации.
Ляшко объяснил, что тогда нужно будет обратиться к своему семейному врачу.
У нас вакцинация будет проведена с внесением записи в электронную медицинскую карту пациента в Электронной системе здравоохранения, которую модерирует НСЗУ - пока мы разрабатываем такую систему. Врач распечатает вам международный образец на английском или французском языке, поставит подпись и печать.
Ранее в МОЗ рассказали, будут ли COVID паспорта в Украине. Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что после появления вакцины против COVID-19 некоторые страны уже рассматривают возможность требовать COVID-паспорт о проведении вакцинации взамен нынешних условий.
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