В Украине по прогнозам и планам Минздрава, вакцинацию от коронавируса начнется уже в середине февраля 2021 года. Важно, что планируют вакцинировать 367 тысяч человек. Об этом сообщает член фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук по итогам онлайн-совещания фракции с главой Минздрава Максимом Степановым, в комментариях РБК-Украина.

Как отметил Евгения Кравчук, глава Минздрава Максимом Степановым отметил, что украинцев начнут вакцинировать препаратами китайского разработчика Sinovac и Pfizer.

Китайцы должны поставить 700 тысяч доз, а американский разработчик - 210 тысяч в рамках механизма COVAX.

Важно, что на первом этапе будут привиты медики, которые непосредственно лечат пациентов с COVID-19, военные в зоне ООС, а также пациенты и социальные работники в гериатрических пансионатах.

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Второй этап вакцинации, скорее всего, будет стартовать в конце марта – это 2,5 млн человек. Туда входят пожилые люди, с сопутствующими заболеваниями и остальные медработники.

Напомним, в Индии 18 января начинается массовая вакцинациная неселения от коронавируса. На первом этапе вакцинации прививка будет сделана около 30 миллионам медицинских работников, а также полицейским и сотрудникам экстренных служб.

Читайте также, в Азербайджане началась массовая вакцинация китайской вакциной. Сначала будут прививать медицинских работников. С 1 февраля начнется второй этап вакцинации, который коснется граждан старше 65 лет.

Как ранее сообщалось, в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем.

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