На кордоні США і Мексики пришвидшили спорудження "Стіни Трампа" [ Редактировать ]
А тим часом, на кордоні США і Мексики максимально пришвидшили спорудження "Стіни Трампа". Працюють і вдень, і вночі - прагнуть встигнути до приходу Джо Байдена та демократів.
Що станеться з грандіозним будівництвом після зміни влади в Америці? І на якому етапі воно зараз? Дмитро Анопченко зацікавився майбутнім "фірмового проєкту" політика, якому лишився останній тиждень при владі.
Тут зараз усі, кого тільки змогли знайти: і штатні будівельники, і сезонні робітники, яких терміново найняли на кілька тижні. Працюють справді - цілодобово, розбивши день на три довгі зміни. Задіяли всю техніку, що була, та ще й орендували додаткову. І все аби встигнути.
Ось який вигляд - за задумом - повинна була мати "Стіна Трампа", що відділила б Америку від Мексики і зупинила нелегалів. Височезна, неприступна. Балотуючись 2016, Трамп пообіцяв відгородити дві тисячі миль кордону - це понад три тисячі кілометрів. Після перемоги - масштабні роботи розпочали, але то конгрес заважав, то фінансування не вистачало. То ж і третини запланованого - не зробили! А зараз - прискорюють темпи як можуть.
Джо Байден, який вже невдовзі переїде сюди, у Білий дім і публічно говорив, і своїм помічникам казав: щойно отримає владу, зупинить будівництво. Але в цій ситуації навіть президент Америки єдине, що може зробити - так це підняли слухавку, подзвонити міністрові фінансів і наказати не виділяти більше ні цента. І, розуміючи це, команда Трампа намагається наперед проплатити все, що може. Щоб "велика мексиканська стіна" - хай навіть її і не закінчать, все ж таки стала на кілька кілометрів довшою.
Чинна адміністрація і дозвіл на будівництво наперед видала, зокрема, у природоохоронній зоні, попри протести "зелених", і аванс будівельним компаніям виписала. Закінчити проєкт однаково не встигають, мабуть, на другий термін розраховували. Утім, будуватимуть - до останньої хвилини.
Там, де ділянки стіни вже готові, їх "прикрашають" колючим дротом. Не так для безпеки, як для ефектності. Щоб місцеві бачили: президент, за якого вони голосували, обіцянку виконав.
По інший бік кордону, у таборі для нелегалів, до відставки Трампа дні рахують. Сподіваються, нова адміністрація міграційний "бан" скасує, біженців - прийматиме, а ненависну їм стіну знесе, або хоча б заморозить.
Я за цей час вже бачив людей із поламаними ногами, і з перебитим хребтом. І тих, кого на інвалідному візку потім возили. Спитаєте, чому? Усе ця стіна клята. Намагалися перелізти і постраждали.
Після подій в Капітолії - за Байдена тут тепер навіть моляться. Очікуючи від нього якщо не дива, то різкої зміни курсу - точно.
Я вже не можу дочекатися, коли в Сполучених Штатах буде новий президент!
Байден, кажуть, дуже людяний, а Трамп не любив мігрантів і не поважав!
Нелегальна міграція для прикордонних районів завжди була проблемою. І, відверто кажучи, боролися з нею і республіканці, і демократи. То ж і нова команда за інших умов, можливо, щось би робили, хоча і не так завзято. Але з приходом Трампа його "великий мексиканський мур" став політичним проєктом.
Символом розділення, відокремлення. Варто запитати про ставлення до неї і люди одразу ділилися на два непримиренні табори. Хтось точно "за", хтось - "категорично проти". Тому і "велике будівництво" по-американськи триває останні тижні. Усі розуміють: уже 20 січня, одразу після інаугурації, перша ж команда, яка надійде з Вашингтона, це наказ зупинитися. І не виконати його навіть у консервативних штатах, які й досі за Трампа, не можна буде.
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