Застрягли в аеропорту. Шестеро українців два тижні провели у сірій зоні летовища Мадрида, що в Іспанії. Туди вони прилетіли ще 3 січня. Через карантинні обмеження вийти за межі аеропорту не змогли. У країні, через коронавірус, діє заборона на в'їзд іноземців.

Вилетіти назад до України теж не вийшло. 10 січня мав відбутися останній прямий рейс Мадрид-Київ. Але через снігопади в Іспанії, виліт скасували. Весь цей час українці жили у спеціальному приміщенні аеропорту. Їх забезпечили предметами першої необхідності та харчуванням повідомили в нашому посольстві в Іспанії. Тепер горе-туристи повернуться додому транзитом через Стамбул.