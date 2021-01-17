В воскресенье, 17 января, в Приморском районе Одессы неизвестные ограбили банк на проспекте Шевченко. Злоумышленники похитили более двух миллионов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одессы.

По предварительным данным, грабители проникли в помещение банка, повредив дверь.

Как сообщает один из местных Telegram-каналов, из отделения банка "Восток" украли 900 тысяч гривен, 30 тысяч долларов, 8 тысяч евро и 5 тысяч рублей. По предварительным данным, грабители попали в банк, повредив двери.

Сейчас полицейские устанавливают личность или лиц, причастных к данному преступлению, а также сумму нанесенного ущерба. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали о том, что известного бизнесмена убили при ограблении его дома под Львовом. В дом ворвались злоумышленники в масках, которые связали и жестоко избили 61-летнего хозяина и его 58-летнюю жену. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

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