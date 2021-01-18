49 країн світу вже почали щеплення від коронавірусу. А кількість вакцинованих незабаром сягне тридцяти восьми мільйонів.

У трійці лідерів - США, Китай та Євросоюз. Щоправда, компанія "Пфайзер" сповільнила постачання вакцин до ЄС, бо збільшує свої потужності. Це спричинило у європейців справжню паніку. Продовжить Олена Абрамович.

Чутки про так званий "паспорт імунізації" курсують у європейських ЗМІ майже місяць - щойно почались перші щеплення від коронавірусу. Та у високих кабінетах Євроінституцій публічно визнавати такий варіант не поспішали - мова ж про певного роду дискримінацію.

Втім, тиша тривала недовго. І вперше про можливість запровадження імуно-паспортів заявила очільниця Єврокомісії, Урсула фон дер Ляєн. Вона саме була з офіційним візитом у Португалії, країні, яка охоче б відновила туризм завдяки нововведенню.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Якщо вам роблять щеплення, то у будь-якому разі ви маєте отримати сертифікат. Це медична необхідність. Звісно, це має бути довідка, яку визнаватимуть усі, така вимога ВООЗ. Інше питання - і це вже має бути політичне та юридичне рішення - що буде дозволено робити власникам такої довідки? Я думаю, це те, що ми обов'язково обговоримо на загальноєвропейському рівні, щоб мати спільні правила.

Першою про зелене світло туристам зі щепленнями заговорила Греція - там без іноземних мандрівників дуже потерпає економіка. Урсула фон дер Ляєн запевнила - дуже підтримує таку пропозицію.

А португальський прем'єр навіть часові рамки окреслив, коли це може статися.

Антоніу Кошта, прем'єр-міністр Португалії:

Ця пропозиція прозвучала лише в понеділок, і ми обговорювали це питання з Єврокомісією. І погодили, що цей сертифікат має бути стандартизованим та затвердженим якомога швидше - у найближчі тижні.

І не варто турбуватися про можливу дискримінацію, запевнила очільниця Єврокомісії. Доки вакцини не будуть доступні для всіх, подорожувати можна буде і з негативним тестом на ковід.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Важливо знайти правильний баланс - завжди можна поєднувати і використовувати або довідку про щеплення, або негативний результат тесту, якщо доступу до вакцинації особа поки що немає. Тому можливості знайти рівний підхід є.

Тим часом переполоху у Євросоюзі наробила новина від компанії "Пфайзер". Там повідомили, що тимчасово скоротять обсяги поставок вакцин до ЄС. Бо збільшують виробничі потужності. Низка країн назвала це неприйнятним, мовляв, це підриває кампанію з вакцинації. Очільниця Єврокомісії запевнила - все швидко повернеться на свої місця.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Як і багато з вас, я отримала новини від "Pfizer". Я негайно подзвонила генеральному директору компанії і він пояснив, що у найближчі тижні буде затримка виробництва, але запевнив, що усі гарантовані дози на перший квартал будуть доставлені у першому кварталі.

Скорочення поставок очікується в кінці січня і на початку лютого. Але вже з кінця лютого заводи "Пфайзер" запрацюють у швидшому режимі та наздоженуть темпи виробництва.