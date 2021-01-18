Піднявся сходами хмарочоса на велосипеді. Французький чемпіон з маунтинбайку Аурелієн Фонтенуа підкорив 140 метрову вежу бізнес-центру поблизу Парижа. Щоби здолати 33 поверхи і 768 сходинок, спортсменові знадобилося пів години. За цей час він жодного разу не зняв ніг із педалей. На гірський велосипед Фонтенуа сів у восьмирічному віці. І відтоді тричі ставав чемпіоном світу серед юніорів та стільки ж разів - серед дорослих. Свій нинішній рекорд встановив задля підтримки доброчинної організації, яка опікується тяжко хворими дітьми.

Ауреліен Фонтенуа, спортсмен:

Це було неймовірно довго. Я думав, це ніколи не скінчиться. Що вище я піднімався, то більше боліли плечі й ноги. Рухи постійно повторюються, як у робота, і ти забуваєш, як далеко просунувся. Але тепер я дуже щасливий. Особливо, що здолав останні металеві сходи. Вони були дуже круті і слизькі. Та помилки не сталося.