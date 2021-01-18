Щонайменше 12 гірників і досі залишаються під землею на шахті в Китаї

Щонайменше 12 гірників і досі залишаються під землею на шахті в Китаї. Аварія там сталася понад тиждень тому. Нині гірникам, які опинилися у пастці, вдалося передати нагору записку. В ній вони повідомили про чотирьох травмованих та попросили рятувальників не припиняти своєї роботи.

Назад їм спустили медикаменти, їжу та воду. Місцеперебування іще 10 гірників - невідоме. Такі аварії у Китаї трапляються часто. Минулого місяця внаслідок вибуху на іншій копальні загинуло 23 людини.