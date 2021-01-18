В Україні облаштовують пункти обігріву [ Редактировать ]
Морози в Україні не відступають, по всій країні облаштовують пункти обігріву. Таких прихистків для замерзлих наразі майже 5 тисяч. Усі охочі там можуть зігрітися, випити гарячого чаю та поїсти, а в деяких пунктах - ще й тепліше вдягтися.
Режим роботи та розташування пунктів обігріву у вашому місті - можна дізнатися на сайтах держслужби з надзвичайних ситуацій, міської ради чи запитати в найближчій соціальній установі. Синоптики прогнозують, що морози відступлять із четверга.
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