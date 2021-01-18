Альпініст із Гонконгу на інвалідному візку підкорив хмарочос [ Редактировать ]
Підкорити хмарочос "на колесах". Альпініст із Гонконгу - Лай Чі-вай - на інвалідному візку піднявся на будівлю заввишки у двісті п'ятдесят метрів. Чоловік на власному прикладі хотів показати, що люди із фізичними вадами здатні на будь-що. Сходження тривало 10 годин.
За цей час зібрали понад 670 тисяч доларів пожертв. Гроші призначені для людей із травмами хребта. Лай Чі-вай чотири рази ставав чемпіоном Азії з альпінізму і виборов восьме місце - у світі. Та 10 років тому потрапив у аварію, яка прикувала його до візка. Попри це, чоловіку вже вдалося підкорити гору Лев Рок, висота якої майже півтисячі метрів.
Ауреліен Фонтенуа, спортсмен:
Це було неймовірно довго. Я думав, це ніколи не скінчиться. Що вище я піднімався, то більше боліли плечі й ноги. Рухи постійно повторюються, як у робота, і ти забуваєш, як далеко просунувся. Але тепер я дуже щасливий. Особливо, що здолав останні металеві сходи. Вони були дуже круті і слизькі. Та помилки не сталося.
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