Підкорити хмарочос "на колесах". Альпініст із Гонконгу - Лай Чі-вай - на інвалідному візку піднявся на будівлю заввишки у двісті п'ятдесят метрів. Чоловік на власному прикладі хотів показати, що люди із фізичними вадами здатні на будь-що. Сходження тривало 10 годин.

За цей час зібрали понад 670 тисяч доларів пожертв. Гроші призначені для людей із травмами хребта. Лай Чі-вай чотири рази ставав чемпіоном Азії з альпінізму і виборов восьме місце - у світі. Та 10 років тому потрапив у аварію, яка прикувала його до візка. Попри це, чоловіку вже вдалося підкорити гору Лев Рок, висота якої майже півтисячі метрів.

Ауреліен Фонтенуа, спортсмен: