Коронавирусный кризис, который охватил весь мир, а также отмена штрафов и пени для клиентов за просрочку, очень повлияли на рынок кредитования. Это вернуло компании в развитии на несколько шагов назад. Но ведущие компании на рынке снова вышли на уровень 2019 года уже в декабре. Об этом рассказал директор "ШвидкоГроші" Александр Холод.

Он подчеркнул, что за это время возросла просрочка и количество клиентов, которые решили не платить по долгам. "Просрочка по февралю и марту выросла почти в два раза. Поэтому остальные кредиты мы просто начали выдавать по другой системе. Объем остался тем же, но некоторым категориям, которые являются рискованными, мы перестали давать деньги в займ", - подчеркнул Александр Холод.

Несмотря на это, ШвидкоГроші остается самым лояльным финансовым сервисом и демонстрирует самый высокий уровень одобрения по всему рынку. Двоим из троих клиентов кредит обязательно выдадут.

В такие непростые времена некоторые компании сумели не просто приспособиться и продержаться в новых условиях, но и адаптироваться и приумножить свои успехи. Финансовый сервис ШвидкоГроші за этот год нарастил команду и количество отделений, увеличил количество клиентов. В компании также отмечают, что начали выдавать большие суммы, оптимизировали коммуникации с клиентом и самое значимое - начали работать с клиентом полностью онлайн и даже начали выдавать «нулевые» кредиты.