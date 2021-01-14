В пятницу, 15 января, в территориальных водах Дании будут возобновлены работы по строительству части газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщили в пресс-службе компании - оператора Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.

Это последний участок по строительству газопровода.

Работы по трубоукладке, включая подготовительные мероприятия и испытания, начнутся в период с 15 января.

Согласно данным портала по отслеживанию судов MarineTraffic, трубоукладочная баржа "Фортуна", которая должна начать укладку участка "Северного потока - 2" в территориальных водах Дании, вышла из немецкого порта Висмар.

Ранее сообщалось, что Россия завершила строительство участка газопровода в Германии.

Завершение строительства "Северного потока-2" позволит России увеличить поставки газа в Европу и обойти традиционный транспортный коридор через Украину.

Также мы писали о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о новых санкциях США. Так, по его словам, американские санкции способны максимально осложнить строительство "Северного потока-2".

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