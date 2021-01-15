Строительство "Северного потока-2" отложили [ Редактировать ]
Компания Nord Stream 2 отложила продолжение строительства газопровода. Оно должно было состоятся в пятницу, 15 января. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на представителя оператора проекта.
В компании заявил о том, что нужно проверить техническое состояние оборудования.
Nord Stream 2 полагает, что сможет объявить новую дату возобновления работ в конце января или начале февраля.
У нас есть разрешение датского энергетического агентства начать работы с пятницы. Однако это не означает, что мы возобновим укладку труб в пятницу.
Ранее сообщалось, что Россия завершила строительство участка газопровода в Германии.
Завершение строительства "Северного потока-2" позволит России увеличить поставки газа в Европу и обойти традиционный транспортный коридор через Украину.
Также мы писали о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о новых санкциях США. Так, по его словам, американские санкции способны максимально осложнить строительство "Северного потока-2".
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