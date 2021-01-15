Компания Nord Stream 2 отложила продолжение строительства газопровода. Оно должно было состоятся в пятницу, 15 января. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на представителя оператора проекта.

В компании заявил о том, что нужно проверить техническое состояние оборудования.

Nord Stream 2 полагает, что сможет объявить новую дату возобновления работ в конце января или начале февраля.

У нас есть разрешение датского энергетического агентства начать работы с пятницы. Однако это не означает, что мы возобновим укладку труб в пятницу.

Ранее сообщалось, что Россия завершила строительство участка газопровода в Германии.

Завершение строительства "Северного потока-2" позволит России увеличить поставки газа в Европу и обойти традиционный транспортный коридор через Украину.

Также мы писали о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о новых санкциях США. Так, по его словам, американские санкции способны максимально осложнить строительство "Северного потока-2".

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