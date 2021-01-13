Администрация действующего президента Дональда Трампа готовит последний санкционный пакет против газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на два источника.

В связи с этим Госдепартамент США предупредил европейские компании, которые причастны к строительству газопровода, о соответствующем риске.

Источник агентства в правительства США заявил:

Мы стараемся проинформировать компании о рисках и убедить их отказаться от этого дела, пока не стало слишком поздно.

По его словам, к четвергу или пятнице Госдеп опубликует отчет о компаниях, которые, по его мнению, помогают трубопроводу от России до Германии. В документе могут фигурировать компании, которые занимаются страхованием, прокладкой подводного трубопровода и проверкой проекта.

Отмечается, что под санкции может попасть "Страховая группа Zurich Insurance Group".

Также источники агентства указывают, что последние месяцы европейские компании получали запросы от Госдепа относительно своей роли в строительстве трубы.

Известно, что администрация Трампа выступает против запуска газопровода, который лишит Украину выгодных сборов и усилит влияние России на Европу.

Ранее сообщалось, что Россия завершила строительство участка газопровода в Германии.

Завершение строительства "Северного потока-2" позволит России увеличить поставки газа в Европу и обойти традиционный транспортный коридор через Украину.

Также мы писали о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о новых санкциях США. Так, по его словам, американские санкции способны максимально осложнить строительство "Северного потока-2".

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