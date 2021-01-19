У Туреччині знайшли тіла двох українців - членів екіпажу суховантажу "Arvin", який затонув два дні тому

У Туреччині знайшли тіла двох українців - членів екіпажу суховантажу "Arvin", який затонув два дні тому. Троє людей загинули, ще трьох моряків шукають. Про це повідомили в українському посольстві у Туреччині. Врятованих українців вже виписали з лікарні. Очікують, що сьогодні моряки вирушать до Анкари, а звідти - до України.

Нагадаю, 17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії суховантаж. Він прямував із Грузії до Болгарії, транспортував селітру. Судно потрапило у сильний шторм.