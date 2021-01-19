Світ на межі катастрофічного морального провалу - голова ВООЗ [ Редактировать ]
Світ опинився "на межі катастрофічного морального провалу". Так вважає голова Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Загроза, на його думку, виникла через нерівний розподіл вакцин від коронавірусу. Ґебреєсус вважає, що такий вибірковий підхід лише "продовжить пандемію". Понад 39 мільйонів доз було розподілено між майже п'ятдесятьма заможними країнами. Водночас "одній країні з найнижчим доходом було надано лише 25 доз".
Тедрос Гебреєсус, голова ВООЗ:
Ситуація ускладнюється тим, що більшість виробників вакцини спершу отримують затвердження у багатих країнах із високим рівнем доходу, замість того, щоб надати дози ВООЗ. Це може спричинити затримки постачання сироватки у рамках COVAX, а це сценарій, для уникнення якого і було створена програма, щоб ринок не був хаотичним, а політика - нескоординованою.
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