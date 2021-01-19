Світ опинився "на межі катастрофічного морального провалу". Так вважає голова Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Загроза, на його думку, виникла через нерівний розподіл вакцин від коронавірусу. Ґебреєсус вважає, що такий вибірковий підхід лише "продовжить пандемію". Понад 39 мільйонів доз було розподілено між майже п'ятдесятьма заможними країнами. Водночас "одній країні з найнижчим доходом було надано лише 25 доз".

Тедрос Гебреєсус, голова ВООЗ: