Попри вакцинацію, уряди країн не поспішають послаблювати карантин. Приміром, Німеччина, де обмеження і так суворі, готується ще більше їх посилити. Що чекає на німців і чому уряд Ангели Меркель б'є на сполох, - дивіться далі.

У супермаркет чи громадський транспорт - не у звичній масці, а в респіраторі з високим ступенем захисту. Відсьогодні такі правила діють у німецькій землі Баварія. Запровадив їх прем'єр Маркус Зедер, аби в такий спосіб стримати шалені темпи поширення COVID-19.

Маркус Зедер, прем'єр Баварії:

Маски зі ступенем захисту FFP2 будуть обов'язковими у транспорті й магазинах. На відміну від звичних, які захищають від вас інших людей, ці вбережуть від зараження вас. Респіратори - не дефіцит, їх можна вільно придбати в аптеках.

Коштує один щонайменше 2-3 євро. Утім, жителі Баварії рішення прем'єра розуміють і підтримують:

Уже давно слід було це зробити. Маски, пошиті власноруч, захисту не дають.

Нарешті в людей закриті носи! Увесь цей час у транспорті бачила таких, у кого ця маска висіла на підборідді. Чудова ідея! Дякую, пане Зедер!

Уже завтра баварські правила можуть поширити на всю територію Німеччини. Ангела Меркель збирає на термінову відеонараду прем'єрів усіх німецьких земель. Аби узгодити ще суворіші карантинні обмеження, які журналісти вже охрестили мегалокдауном. У планах: респіратори в громадських місцях, комендантська година або цілодобові обмеження на вихід з дому, і вимога працювати дистанційно.

Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент Німеччини:

Прошу вас усіх: якщо є така можливість, працюйте дистанційно, з дому. Не ходіть в офіс чи бюро без потреби. Кожна поїздка в транспорті, від якої ви відмовитеся, допоможе в боротьбі з епідемією.

Крива нових інфікувань у Німеччині не зростає, а навпаки, повільно йде вниз. Утім, уряд Ангели Меркель боїться поширення мутованих штамів, які, за словами епідеміологів, є більш заразними. Від сьогодні всі лабораторії країни зобов'язали проводити секвенування зразків коронавірусу і перевіряти їх на предмет мутації.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

За проведення цього складного аналізу лабораторії отримуватимуть компенсацію від держави по 220 євро за кожну пробу.

Сьогодні ж новий мутований штам виявили в Німеччині. У лікарні баварського міста Гарміш-Партенкірхен досі невідому варіацію коронавірусу знайшли в пробах кількох десятків пацієнтів. Зразки вже направили в столичний інститут імені Роберта Коха для подальшого аналізу.