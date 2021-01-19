Заснули "под колесами": в Индии случилось трагическое ДТП (видео) [ Редактировать ]
В западном индийском штате Гуджарат многотонный грузовик переехал заснувших на дороге рабочих. В результате инцидента погибли 15 человек.
Авария случилась утром в населенном пункте Косамба, которое находится в 245 километрах к югу от Гандинагара, являющегося админцентром.
Сегодня утром в результате трагического ДТП здесь погибли 15 человек, еще несколько пострадали. На них наехал грузовик.
Отмечается, что все пострадавшие и погибшие являлись трудовыми мигрантами из северного штата Раджастхан. Автомобиль перед совершением наезда совершил столкновение с трактором, после чего вылетел на обочину, где и раздавил мирно спавших людей.
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Кроме того, в Индии рухнул многоэтажный дом. Стоит отметить, по словам официальных лиц, под завалами могло находиться до 70 человек.
Ранее мы писали, что в Индии подъемный кран "похоронил" рабочих. Компания, которой принадлежал 70-тонный кран, купила его два года назад, но, так и не ввела его в эксплуатацию. Недавно предприятие отдало на аутсорсинг выполнение работ по установке конструкции.
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