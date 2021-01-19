В западном индийском штате Гуджарат многотонный грузовик переехал заснувших на дороге рабочих. В результате инцидента погибли 15 человек.

Авария случилась утром в населенном пункте Косамба, которое находится в 245 километрах к югу от Гандинагара, являющегося админцентром.

Сегодня утром в результате трагического ДТП здесь погибли 15 человек, еще несколько пострадали. На них наехал грузовик.

Отмечается, что все пострадавшие и погибшие являлись трудовыми мигрантами из северного штата Раджастхан. Автомобиль перед совершением наезда совершил столкновение с трактором, после чего вылетел на обочину, где и раздавил мирно спавших людей.

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Кроме того, в Индии рухнул многоэтажный дом. Стоит отметить, по словам официальных лиц, под завалами могло находиться до 70 человек.

Ранее мы писали, что в Индии подъемный кран "похоронил" рабочих. Компания, которой принадлежал 70-тонный кран, купила его два года назад, но, так и не ввела его в эксплуатацию. Недавно предприятие отдало на аутсорсинг выполнение работ по установке конструкции.

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