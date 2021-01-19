В Киеве зафиксирован резкий всплеск заболеваемости коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки в столице зарегистрировали 637 новых инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, всего за период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 123 634 больных COVID-19. 49 088 человек выздоровели (1015 - за минувшие сутки), еще 2211 киевлян умерли (16 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 361 женщина в возрасте от 18 до 94 лет;
- 260 мужчин, возрастом от 18 до 87 лет;
- 16 детей - от 3 месяцев до 16 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных находятся в Дарницком районе (135 случаев), Днепровском районе (109 человек) и Деснянском районе (77 пациентов).
Читайте также, в Украине за минувшие сутки, по состоянию на 19 января, выявили 3 939 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений зафиксировали в Киеве (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.
Кроме того, украинцы станут добровольцами в тестировании препарата от коронавируса. В ходе проведения анализов будет оценена эффективность и безопасность препарата, который способен бороться с COIVD-19.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
в Киеве лабораторно подтвердили 116 469 инфицированных COVID-19
В столице лабораторно подтвердили 121 082 случая COVID-19
Наибольше количество зараженных определили в 3 районах
За весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 118 486 инфицированных
Всего за период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 117 588 инфицированных