За сутки в столице зарегистрировали 637 новых инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, всего за период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 123 634 больных COVID-19. 49 088 человек выздоровели (1015 - за минувшие сутки), еще 2211 киевлян умерли (16 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

361 женщина в возрасте от 18 до 94 лет;

260 мужчин, возрастом от 18 до 87 лет;

16 детей - от 3 месяцев до 16 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находятся в Дарницком районе (135 случаев), Днепровском районе (109 человек) и Деснянском районе (77 пациентов).

Читайте также, в Украине за минувшие сутки, по состоянию на 19 января, выявили 3 939 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений зафиксировали в Киеве (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.

Кроме того, украинцы станут добровольцами в тестировании препарата от коронавируса. В ходе проведения анализов будет оценена эффективность и безопасность препарата, который способен бороться с COIVD-19.

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