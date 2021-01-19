В Украине за минувшие сутки, по состоянию на 19 января, выявили 3 939 новых случаев коронавирусной болезни. При этом выздоровели 15 052 пациента.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Больше всего новых заражений зафиксировали в Киеве (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях. Среди заболевших - 131 ребенок и 238 медработников.

801 пациент был госпитализирован, 177 человек скончались.

За минувшие сутки было проведено 33 400 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 18 734, методом ИФА - 14 666.

Всего начала пандемии в стране подтвердили уже 1 миллион 167 тысяч 655 случаев коронавирусной болезни. Выздоровели - 886 248 человек, умерли - 21 046 человек. Активными больными остаются 281 407 человек.

Ранее сообщалось, что украинцы станут добровольцами в тестировании препарата от коронавируса. Анализы должны подтвердить эффективность и безопасность препарата.

Также мы писали о том, что в Украине активно готовятся к получению вакцины от коронавируса. Для доставки препарата от COVID-19 по территории Украины будут использоваться воздушные суда авиакомпании МАУ.

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