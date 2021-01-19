Аномальный холод массово отправил украинцев в пункты обогрева [ Редактировать ]
За сутки услугами пунктов обогрева, рассредоточенных в различных точках Украины обратились 1355 человек. В настоящее время, по стране функционируют почти 5 тысяч таких точек.
Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности приняла решение развернуть теплые шатры в холодное время года для пресечения случаев обморожения и гибели в условиях холодной зимы
С начала прогнозируемого снижения температурных показателей, решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в регионах начали свою работу пункты обогрева. Это сделано с целью недопущения случаев обморожения и гибели людей.
Отмечается, что местные власти взяли большинство в развертывании пунктов, так как от ГСЧС было открыто 46 мобильных палаток. В случае обращения органов местного управления служба чрезвычайных ситуаций может дополнительно приступить к оперативному развертыванию пунктов обогрева в определенных местах.
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Кроме того, в пунктах обогрева должны быть продукты, одноразовая посуда, а также топливо, а в регионах должна работать снегоочистительная и посыпочная техника. социальные службы направили на помощь незащищенным слоям населения.
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