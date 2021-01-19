Легкомысленность порой помогает проще смотреть на жизнь и завязывать отношения. Но вот легкомысленность партнера может стать настоящей проблемой для тех, кто ищет в людях ответственность и верность. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый легкомысленный.

Итак, на первом месте оказались Близнецы. Типичные представители этого знака считаются самыми общительными и невероятно любознательными. Получение информации для Близнецов - главная сфера жизни. Они обладают хорошей памятью, способны объективно судить и спокойно воспринимать негатив.

Близнецы обаятельны и разговорчивы, могут общаться на любые темы и работать в режиме многозадачности. Однако им часто не хватает глубины и усидчивости, они быстро переключаются с одного на другое и легко отвлекаются. Дисциплина - главное слабое место Близнецов.

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